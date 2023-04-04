2023/04/04 | 01:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج رمضان ويانة - الحلقة 12) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: WcNVQBKcS9o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج رمضان ويانة - الحلقة 12) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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