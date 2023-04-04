2023/04/04 | 01:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6zPN9YFRi1g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي مصطفى آل سلمان : تأخر عودة سكان جرف الصخر يزيد من المعاناة في المخيمات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي مصطفى آل سلمان : تأخر عودة سكان جرف الصخر يزيد من المعاناة في المخيمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).