في أول ظهور علني.. رئيس تونس عن تقارير حول صحته:

2023/04/04 | 01:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الرئيس التونسي، قيس سعيد، التقارير حول تعرضه لوعكة صحية، و "وجود حالة شغور في البلاد"، في أول ظهور علني له بعدما أثار اختفائه تساؤلات عديدة في تونس.

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