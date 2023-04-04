2023/04/04 | 01:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة الحدث تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.محافظ كركوك راكان...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: شكوك في قدرة الخنجر على الصلاة في الجرف..



والعيساوي يستعد للمرحلة الجديدة أولاً على المسلة.

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