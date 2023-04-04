المباشرة برفع سيطرة غربي بغداد

2023/04/04 | 02:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، بالمباشرة برفع سيطرة غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجهد الهندسي التابع لقيادة عمليات بغداد يباشر برفع سيطرة خان ضاري في قضاء ابو غريب".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.

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