فرنسا تحاكم 11 من العمال الكردستاني بتهمة إرسال مجندين لمعسكرات داخل العراق

2023/04/04 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬–‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬يحاكم‭ ‬القضاء‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء‭ ‬11‭ ‬مسؤولاً‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬بتهم‭ ‬‮«‬ابتزاز‮»‬‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬الكردية‭ ‬و‮»‬تمويل‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬وممارسة‭ ‬‮«‬الدعاية‮»‬‭ ‬لتجنيد‭ ‬شباب‭ ‬عبر‭ ‬دعاية‭ ‬شديدة‭ ‬ومتطرفة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ارسالهم‭ ‬الى‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريب‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬وتقع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬قنديل‭ […]

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