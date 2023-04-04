2023/04/04 | 02:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام تناولتُ قضية السياحة في العراق مرّات عدّة على مرّ السنين هنا، ويبدو انَّ البلد ،الأعرق في الحضارات، مازال لا يمتلك أية فاعلية لجهاز سياحي قادر على أن يتحول الى مصدر انتاجي في توفير العملات الصعبة بوصفه مورداً من موارد الدخل الوطني، كحال دول لا تملك عشرة بالمائة من المرتكزات السياحية التاريخية، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألف نسخة وخمسون بعثة.. ولا تكمل البقية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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