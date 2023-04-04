ألف‭ ‬نسخة‭ ‬وخمسون‭ ‬بعثة‭..‬ ولا‭ ‬تكمل‭ ‬البقية

2023/04/04 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ تناولتُ‭ ‬قضية‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬مرّات‭ ‬عدّة‭ ‬على‭ ‬مرّ‭ ‬السنين‭ ‬هنا،‭ ‬ويبدو‭ ‬انَّ‭ ‬البلد‭ ‬،الأعرق‭ ‬في‭ ‬الحضارات،‭ ‬مازال‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬أية‭ ‬فاعلية‭ ‬لجهاز‭ ‬سياحي‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬الى‭ ‬مصدر‭ ‬انتاجي‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬العملات‭ ‬الصعبة‭ ‬بوصفه‭ ‬مورداً‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬الدخل‭ ‬الوطني،‭ ‬كحال‭ ‬دول‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬عشرة‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬المرتكزات‭ ‬السياحية‭ ‬التاريخية،‭ […]

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