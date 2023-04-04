دبلوماسي يكشف لـ(الزمان) عن ملفات مشتركة بحثها السيسي ومحمد بن سلمان

2023/04/04 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ -‬الزمان‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أنّ‭ ‬مباحثات‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تناولت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬أبرزها‭ ‬توسط‭ ‬لدى‭ ‬الرياض‭ ‬لإعادة‭ ‬سوريا‭ ‬إلى‭ ‬مقعدها‭ ‬بالجامعة‭ ‬العربية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السوري‭ ‬المقداد‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬القاهرة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للملف‭ ‬الاقتصادي‭ ‬تعهدت‭ ‬مصر‭ ‬للمملكة‭ […]

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