وزير العدل خالد شواني يوضح بشأن مصير المتهم بقتل هشام الهاشمي

2023/04/04 | 02:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح وزير العدل خالد شواني، اليوم

الاثنين، مصير المتهم بقتل الخبير

الأمني هشام الهاشمي، فيما أشار إلى أن

الوزارة ملزمة بتنفيذ الحكم فور صدوره.

وقال وزير العدل في تصريح صحفي، إن

"الوزارة أصدرت كتابا ت

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