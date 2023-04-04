بالصور:وزير العدل يعفي مدير سجن الحلة المركزي ومعاونَيه ومدير قسم الشؤون الداخلية للسجن

2023/04/04 | 02:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير العدل د.خالد شواني أمراً

بأعفاء مدير سجن الحلة المركزي,

ومعاونَيه, ومدير قسم الشؤون الداخلية

للسجن لاخلالهم بواجباتهم الوظيفية ,

وجرى ذلك خلال جولة تفتيشية مفاجئة

أقامها سيادته اليوم الأثني

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