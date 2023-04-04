قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

2023/04/04 | 02:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّع آلاف الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلّة فلسطينيين قُتلا، صباح الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي الذي أكّد أنّه ردّ على مسلّحين استهدفوا قواته خلال تنفيذها عملية "استباقية ووقائية"، بحسب وكالة "فرانس برس" للأنباء.

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