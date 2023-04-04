الشرطة يتخطى الحشد الشعبي بفارق 6 نقاط في السلوي الممتاز

2023/04/04 | 04:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خسر فريق الحشد الشعبي لكرة السلة مباراته امام الشرطة ضمن مباريات دوري 1xbetللمربع الذهبي بنتيجة 83-89 في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الاثنين على قاعة الشعب.الربع الاول شهد تقدم نادي الحشد الشعبي في النتيجة حيث انتهى بفارق عشرة نقاط حيث انتهى بتفوق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 26 مقابل 16 وفي الربع الثاني […]

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