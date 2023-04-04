مسيّرات روسية تستهدف ميناء مدينة أوديسا الأوكراني

2023/04/04 | 04:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت طائرات مسيرة روسية ميناء مدينة أوديسا الاستراتيجي في أوكرانيا، وفق ما أفادت سلطات المدينة في وقت مبكر الثلاثاء، مشيرة إلى وقوع "أضرار".

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