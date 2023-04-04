2023/04/04 | 04:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5Dy-XG8lrwE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفلاحي: الدوائر البلدية وأمانة بغداد تتصدر بنشر التلوث الكمي للمياه ووزارة الصحة تنشر التلوث النوعي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفلاحي: الدوائر البلدية وأمانة بغداد تتصدر بنشر التلوث الكمي للمياه ووزارة الصحة تنشر التلوث النوعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).