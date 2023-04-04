تداعيات قرار أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط

2023/04/04 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما الأهداف السياسية لهذه الخطوة؟ وهل نجحت روسيا في جلب دول لتطبيق سياساتها تجاه الغرب؟

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