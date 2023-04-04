رحلة ترامب إلى المحكمة.. العالم يراقب ونيويورك تتحضر بقوات كبيرة

2023/04/04 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سافر دونالد ترامب إلى نيويورك من فلوريدا يوم الاثنين لمواجهة الاستدعاء في أول لائحة اتهام لرئيس أميركي سابق، وتقول نيويورك تايمز إن رحلته رصدت بدقة من لحظة مغادرته منزله في بالم بيتش حتى وصوله إلى برج ترامب في وسط المدينة.

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