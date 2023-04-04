بعد أكثر من نصف قرن.. لماذا تعود ناسا إلى القمر؟

2023/04/04 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من نصف قرن، ستعود ناسا إلى القمر بمهمة مأهولة تستهدف إنزال رواد فضاء على جارنا الأقرب، الذي زرناه ستة مرات فقط حتى الآن، قبل أن توقف ناسا الرحلات المأهولة إلى القمر في السبعينات بعد عودة مهمة أبولو 17.

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