حظر تيك توك على الأجهزة الحكومية.. أستراليا تنضم للقائمة

2023/04/04 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أستراليا، الثلاثاء، أنها ستحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية، لتنضم بذلك إلى قائمة متزايدة من الدول الغربية التي سبقتها إلى هذا الإجراء ضد التطبيق المملوك من شركة صينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

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