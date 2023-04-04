مقتل قيادي بتنظيم داعش خلال غارة أميركية في سوريا

2023/04/04 | 08:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأميركية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأميركي نفذ عملية عسكرية، أسفرت عن مقتل القيادي البارز في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، خالد أحمد الجبوري، أمس الاثنين.

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