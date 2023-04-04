2023/04/04 | 08:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

وضعتُ هذا العنوان وأنا أتوقع أنْ

يلومني البعض من القرّاء الأعزّاء على

عدم احترامي لأصول المهنة، ومع كلّ

المبرّرات التي سأطرحها عليكم، لأنني

اخترت هذا العنوان، إلّا أنّ هناك من

سيقول حت

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