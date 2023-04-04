الكهرباء تنفي وجود ديون بذمتها للجانب الإيراني: سدّدنا جميع مستحقات الغاز

2023/04/04 | 08:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الكهرباء وجود مستحقات

بذمتها إلى الجانب الإيراني، مؤكدة أن

جميع ديون الغاز المورد قد تم تسديدها،

لافتة إلى أن الوصول إلى الاكتفاء

الذاتي من الخطة الوقودية يحتاج إلى نحو

أربع سنوات.

وقال الم

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