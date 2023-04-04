القيادة المركزية الأميركية تعلن قتل قيادي بارز بداعش الإرهابي في سوريا

2023/04/04 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، قتل قيادي بارز بداعش الإرهابي في سوريا.وذكرت القيادة في بيان صحفي أن “الإرهابي المستهدف يدعى خالد أحمد الجبوري وكان مسؤولا عن التخطيط لهجمات داعش في أوروبا وطور هيكله القيادي”.واضافت القيادة المركزية الأميركية أنه “لم يسقط قتلى أو جرحى مدنيين في هذه الضربة”، مشيرة الى أن […]

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