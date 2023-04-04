ارتفاع جديد في أسعار النفط عالمياً

2023/04/04 | 09:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد أن هز قرار أوبك+ خفض المزيد من الإنتاج الأسواق يوم امس الاثنين، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا أيضا أو 0.5 بالمئة إلى 80.83 دولار للبرميل.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من ستة بالمئة يوم الاثنين بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، الأسواق بالإعلان يوم الأحد عن خطط لخفض أهداف الإنتاج 1.16 مليون برميل أخرى يوميا.

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