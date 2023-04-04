ذي قار.. انسحاب جماعي من البيت الوطني

2023/04/04 | 09:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدأت الانشقاقات والانسحابات تضرب الحزب بعد تأسيسه مباشرة.

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