النجف.. اعتقال 7 مسافرين بحوزتهم 155 بطاقة ماستر كارت معدة للتهريب

2023/04/04 | 09:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امناعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على سبعة مسافرين بحوزتهم (155) من بطاقات ماستر كارت الدولية معدة للتهريب في منفذ مطار النجف الدولي.

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