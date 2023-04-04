2023/04/04 | 09:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: opp_SK5M7Rg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإطار يخشى حدوث السيناريو الأسوأ وهو إعادة البرلمان مشروع القانون للحكومة | اخبار التاسعة 2023/4/4) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإطار يخشى حدوث السيناريو الأسوأ وهو إعادة البرلمان مشروع القانون للحكومة | اخبار التاسعة 2023/4/4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).