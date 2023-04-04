رومانسكي تحويل الأقوال الى أفعال

2023/04/04 | 09:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا

رومانوسكي كثيرة الحركة رغم سنها

المتقدم، هي تلتقي بزعامات عراقية

ومسؤولين ووزراء ومثقفين وناشطين

وفعاليات مجتمعية.



والعبارة الشهيرة

التي تطلقها ع

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