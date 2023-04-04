القبض على سبعة مسافرين بحوزتهم (155) بطاقة ماستر كارت في مطار النجف

2023/04/04 | 09:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية،

الثلاثاء، عن القبض على سبعة مسافرين

وبحوزتهم (155) من بطاقات ماستر كارت

الدولية معدة للتهريب في منفذ مطار

النجف الدولي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه

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