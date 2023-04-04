2023/04/04 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع بدرجات الحرارة وتصاعد للغبار في بعض المناطق، فضلا عن فرص لتساقط زخات المطر جنوبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غبار وأمطار وارتفاع بالحرارة.. الأنواء تفصّل حالة الطقس للأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غبار وأمطار وارتفاع بالحرارة.. الأنواء تفصّل حالة الطقس للأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).