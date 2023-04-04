الداخلية تحصي واجباتها الأمنية والخدمية خلال اسبوع

2023/04/04 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حصيلة الواجبات الأمنية والخدمية والإنسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بغداد والمحافظات خلال الاسبوع الماضي.

واوضحت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الحصيلة للفترة من 2023/3/26 ولغاية 2023/4/3" جاءت كالتالي:

1 – "واجبات مراكز الشرطة 1788

2- القبض على مطلقي العيارات النارية 4

3 - احالة متهمين الى المحاكم 174

4 - مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 22

5 - نقل حالات انسانية 12

6 - واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 596

7 - اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 995

8 - مضاهات طبعات الاصابع 37

9- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 416

10- عدد طالبي النجدة 565

11- فض مشاجرات 477

12 - ضبط عجلات مطلوبة 58

13 - تبرع بالدم 9

14 - القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 12

15 - القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 189

16 - طبع لوحات السيارات 3336

17 - اصدار اجازات السوق 19251

18 - اصدار سنوية السيارات 23950".

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