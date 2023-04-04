فنان كربلائي: هناك من يرى ان اي عمل ثقافي تنويري هو مصدر تهديد

2023/04/04 | 10:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحف يعيش حالة من الضنك والصعوبة.

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