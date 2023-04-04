شاهد بالفيديو.. مباشر | مراسم افتتاح مقار جديدة لقوات البيشمركة بحضور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني

2023/04/04 | 10:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cQv8YuirIK0

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