2023/04/04 | 10:21 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس أركان الجيش وقائد القوات البرية يصلان إلى قيادة عمليات نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/04 | 10:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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