رويترز: بغداد وأربيل توصلتا إلى اتفاق نهائي لاستئناف تصدير النفط

2023/04/04 | 10:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصادر رسمية لوكالة رويترز أن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان توصلتا إلى اتفاق نهائي لاستئناف تصدير النفط من الشمال وأن من المقرر الإعلان عنه اليوم الثلاثاء.

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