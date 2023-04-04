القبض على 3 تجار مخدرات وضبط صيرفة تقوم بتحويلات مالية مخالفة في بغداد وذي قار

2023/04/04 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن اليوم الثلاثاء، القبض على ٣ من تجار المخدرات واخر بتهم الابتزاز الالكتروني وضبط صيرفة تقوم بتحويلات مالية بخلاف التعليمات الرسمية في بغداد وذي قار.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته ايرث نيوز انه “بعمليات منفصلة امتازت بالسرعة والدقة نفذتها مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة […]

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