2023/04/04 | 10:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أبريل، 2023 بغداد/المسلة: أثارت عودة العلاقات السعودية الإيرانية، اهتمام أوساط واسعة بين العراقيين، الذين...

ظهرت المقالة العراقيون يرون في التقارب الايراني السعودي فرصة للتنمية والاستقرار في بلادهم أولاً على المسلة.

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