2023/04/04 | 10:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: ترى تحليلات ان ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان...

ظهرت المقالة خارطة جديدة في الشرق الأوسط: بن سلمان قرر التحالف مع الدول المجاورة بدل امريكا أولاً على المسلة.

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