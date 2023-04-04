توقعات باستئناف تصدير النفط من كردستان العراق اليوم

2023/04/04 | 10:50 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم سيستأنف الصادرات إلى ميناء جيهان التركي بعد الاتفاق (Getty)

توقعت مصادر لوكالة "رويترز" استئناف تصدير النفط من شمال العراق اليوم الثلاثاء بعد توقيع اتفاق نهائي بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية في بغداد.

وقال متحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق أول من أمس الأحد، إن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة الإقليم شبه المستقل بشمال البلاد توصلتا إلى اتفاق مبدئي على استئناف صادرات النفط من الشمال هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تخاطب بغداد الجانب التركي بطلب لاستئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب.

وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس/آذار بعد فوز العراق بدعوى تحكيم.

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وقالت بغداد في الدعوى إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا بسماحها لحكومة الإقليم بتصدير النفط إلى جيهان دون موافقتها.

وكتب لاوك غفوري مسؤول التواصل مع الإعلام الأجنبي في حكومة الإقليم على تويتر "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر (ميناء) جيهان هذا الأسبوع".

وتابع "سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز".

(رويترز، العربي الجديد)

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