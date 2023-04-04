2023/04/04 | 10:51 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تُشير التقديرات إلى تأثّر 1 من كل 6 أشخاص على مستوى العالم من العقم، وفقًا لتقريرٍ جديد صادر عن منظّمة الصّحة العالميّة (WHO)، ما يؤكّد أنّ هذه الحالة شائعة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة العالمية: العقم يصيب 1 من كل 6 أشخاص حول العالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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