2023/04/04 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنوصل رئيس أركان الجيش وقائد القوات البرية، اليوم الثلاثاء، إلى قيادة عمليات نينوى للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس اركان الجيش، الفريق اول الركن، عبد الامير رشيد يارالله، وقائد القوات البرية، الفريق الركن قاسم المحمدي، وصلا الى قيادة عمليات نينوى".وأضافت، ان "الزيارة تأتي للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد أمني برئاسة يارالله يصل قيادة عمليات نينوى ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد أمني برئاسة يارالله يصل قيادة عمليات نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).