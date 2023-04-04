ادعموا المفردات التموينية !؟

2023/04/04 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمر الناصر

تجربة توفير مفردات البطاقة التموينية

في العراق وتأمين استمراريتها هي تجربة

فريدة من نوعها، اذا نظرنا لاكثر الدول

التي تتمتع برفاهية اقتصادية سنجد بأن

الحكومات تحاول دوماً تحقيق طفرات

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