أزمة السكن ومبادرات الإسكان

2023/04/04 | 10:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفتة

أزمة السكن التي لم يولد لها حل طيلة

عقود سابقة ولا يبدو أن هناك حل قريب

يلوح في الافق وتعاني منها مئات الالاف

ان لم تكن ملايين الأسر العراقية،

والمشكلة موجودة في جميع المحافظات

العراق

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