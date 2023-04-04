2023/04/04 | 11:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ ساعتين

وفد أمني رفيع يصل إلى قيادة عمليات نينوى

منذ ساعتين

القبض على 13 متهما بتهريب المشتقات النفطية في ثلاث محافظات

منذ ساعتين

النزاهـة تضـبط متهميـن بالابتزاز والاختـلاس وتكشـف تلاعباً بتخصيص أراض في بغداد

منذ 15 ساعة

القبض على تاجر مخدرات في بابل

منذ 16 ساعة

عمليات ديالى تعلن عن ضربة نوعية ضد تجارة المخدرات

منذ 19 ساعة

تفكيك شبكة لتجارة وترويج المخدرات والقاء القبض على (6) متهمين جنوبي بغداد

منذ 19 ساعة

تصريح جديد لوزارة العدل يخص المتهم بقتل هشام الهاشمي

منذ 21 ساعة

النزاهة تضبط تلاعباً بملكية عقار مميز في كربلاء تبلغ قيمته (٧،٦) مليارات دينار

منذ يوم واحد

النزاهة: الحبس الشديد لمسؤول في مصرف الرافدين

منذ يومين

عمران يحسم الجدل حول خطة فرض القانون بديالى

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق الربط الشبكي في المنافذ الحدودية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق الربط الشبكي في المنافذ الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).