الرئيس رشيد يؤكد ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي

2023/04/04 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، والعمل على تأمين حصص العراق المائية من دول المنبع.

وذكر مكتب رئيس الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الرئيس رشيد، استقبل في قصر بغداد، وزير الزراعة عباس العلياوي، وبحثا التحديات التي تواجه العراق في قضية شحة المياه وما لها من تأثيرات مباشرة على القطاع الزراعي".

وأضاف أن "رشيد والعلياوي، أكدا أهمية العمل على تأمين الحصص المائية العادلة من دول المنبع"، مشيرا إلى "أهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد الموارد الأساسية للاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي".

وأشار رشيد، بحسب البيان، إلى ضرورة "تشجيع الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة، واستخدام التقنيات المتطورة وطرق الري الحديثة للنهوض بالواقع الزراعي ولمواجهة التأثيرات البيئية المتمثلة بالجفاف والتصحر والتغير المناخي الذي بات أزمة عالمية".

كما تطرق رئيس الجمهورية، إلى مشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً، والمخرجات التي دعا إليها في معالجة أزمة المياه العالمية، وتأكيد رؤساء وزعماء الدول المشاركة على دعم جهود العراق في هذا المجال.

من جانبه، أعرب وزير الزراعة، عن شكره لرئيس الجمهورية على توجيهاته، موضحاً خطة الوزارة للموسم الزراعي الحالي، وسعيها لمواجهة العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

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