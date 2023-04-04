القبض على 13 متهما بتهريب المشتقات النفطية في 3 محافظات

2023/04/04 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 13 متهما بتهريب المشتقات النفطية في ثلاث محافظات.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "مفارز ألوية شرطة الطاقة الثاني والثالث والثامن، القت القبض على 13 متهما وضبط عجلاتهم المعدة لتهريب المشتقات النفطية في بغداد وصلاح الدين والبصرة".

وأضاف البيان "حيث تبين أن نوع المخالفات تزوير الاوراق الرسمية ووجود تحوير في الخزانات والتلاعب في المنتوج".

وأشار الى أنه "تم ايداع المتهمين في التوقيف وحجز العجلات تمهيدا لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص استناداً لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".





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