البيت الابيض: المعركة في باخموت لم تنته بعد

2023/04/04 | 12:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوكرانيا لا تزال تقاتل بقوة من أجل باخموت.

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