صندوق الإسكان يعلن صرف أكثر من 481 مليار دينار في ثلاثة أشهر

2023/04/04 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن صندوق الإسكان التابع لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة صرف أكثر من 481 مليار دينار في ثلاثة أشهر .وذكر بيان للمكتب الإعلامي للصندوق تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "مجموع المبالغ المصروفة خلال شهر آذار بلغ 138.071.950.000 دينار (مئة وثمانية وثلاثون مليار دينار وواحد وسبعون مليوناً وتسعمائة وخمسون ألف دينار)، لافتاً الى أن مجموع المبالغ المصروفة منذ بداية السنة وحتى الآن بلغ (481.153.000.000) "أربعمائة وواحد وثمانون ملياراً ومئة وثلاثة وخمسون مليون دينار".وأشار البيان إلى أن "عدد المعاملات المقبولة الكترونياً خلال ثلاثة أشهر بلغ (5,710) معاملة"، أما عدد المعاملات المكشوفة خلال ثلاثة أشهر فبلغ (20,377) معاملة".وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمعاملات الاقراضية.وذكر المكتب الإعلامي للصندوق في بيان أن "الصندوق أعلن عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمعاملات الاقراضية بدءاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٤/٢ في بغداد والمحافظات".وأضاف أن "الصندوق يعمل على توفير جميع التسهيلات للمواطنين من خلال تبسيط الإجراءات ومنها إلغاء معاملة صحة الصدور مع الدوائر التي دخلت ضمن المشروع الوطني لإلغاء معاملة صحة الصدور".

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