تُشبه قطع الأحجية.. كيف ستبدو شوارعنا الذكية في المستقبل؟

2023/04/04 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحلول عام 2050، من المتوقّع أن يصل عدد السّيارات في شوارعنا إلى 3 مليارات مركبة.ومع توقّع عيش غالبية سكّان العالم في المدن الحضرية بحلول ذلك الوقت، سيتواجد طلب متزايد على الشّوارع الذكيّة.

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