2023/04/04 | 12:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات من أعضاء حزب "البيت الوطني" في ذي قار يعلنون استقالتهم من الحزب " وثائق ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات من أعضاء حزب "البيت الوطني" في ذي قار يعلنون استقالتهم من الحزب " وثائق ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).