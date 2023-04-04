بلينكن من بروكسل: نعمل مع الاتحاد الأوروبي لضمان أن تدافع أوكرانيا عن نفسها

2023/04/04 | 12:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل مع الاتحاد الأوروبي لمحاسبة روسيا ودعم الجهود للتوصل إلى سلام دائم ومستمر في أوكرانيا.

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